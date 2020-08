1 Etienne Balthasar (links) von der TSG Esslingen erzielt gegen den TSV Deizisau und Marc Schleehauf den 2:1-Siegtreffer. Foto: /Robin Rudel

Der FC Esslingen überrollt den TSV Sparwiesen. Denkendorf fliegt mit beiden Mannschaften raus. TV Hochdorf holt 10:0-Kantersieg.

Esslingen - In der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals ist Bezirksligist FV Plochingen überraschend am Kreisliga-B-Ligisten TSV Notzingen im Elfmeterschießen gescheitert. Nach dem 1:1-Unentschieden in der regulären Spielzeit, setzten sich die Notzinger in einem Elfmeterkrimi mit 9:8 durch. Der TSV Deizisau II scheiterte an der TSG Esslingen mit 1:2. Kurios: In der Partie gab es drei Elfmeter, davon nutzte der TSV Deizisau II nicht die Gelegenheit in der 74. Minute zum 2:2-Ausgleichstreffer. Der FC Esslingen gab sich keine Blöße gegen den TSV Sparwiesen und fertigte den TSV mit 15:0 ab. Auch der TV Hochdorf feierte ein Schützenfest gegen den TSVG Hattenhofen (10:0).