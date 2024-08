Fußball-Bezirkspokal: Spielabbruch auf dem Zollberg

Das Pokalspiel zwischen der TSG Esslingen und dem 1. FC Frickenhausen wird beim Stand von 0:3 beendet.











Das nachgezogene Zweitrundenspiel des Fußball-Bezirkspokals zwischen der TSG Esslingen aus der Kreisliga A und dem Bezirksligisten 1. FC Frickenhausen wurde eine knappe Viertelstunde vor dem Spielende beim Stand von 0:3 abgebrochen. Grund war, dass die Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz des Stadions Waldheim nicht in Gang zu bekommen war. „Man hat fast nichts mehr gesehen, das hat sich etwa auch beim Tor zum 0:3 bemerkbar gemacht“, erklärte TSG-Coach Michael Lattacher. Agron Gashi hatte in der 76. Minute für die Frickenhausener getroffen.

Ob die Begegnung nachgeholt oder gewertet wird, entscheidet nun das Sportgericht. Der Sieger der Paarung tritt in der 3. Runde am 19. September beim 1. Göppinger SV II an.