Fußball-Bezirkspokal: Ruit macht es im Pokalderby spannend

1 Moritz Hofmann (rechts) trifft zwei Mal für den TBR. Foto: /Herbert Rudel

Der TBR gewinnt in der 2. Runde des Bezirkspokals mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen den TV Nellingen. Ein TSG-Team ist weiter, das andere scheidet aus. Der SC Altbach holt sich Selbstvertrauen.











Von einem 10:0-Kantersieg bis zu spannenden Elfmeterschießen – in der 2. Runde des Fußball-Bezirkspokals, von dem die meisten Spiele am Donnerstagabend ausgetragen wurden, war alles dabei, was den Wettbewerb ausmacht. Das Kreisliga-A-Spitztenteam TSV RSK Esslingen jedenfalls ließ keine Zweifel daran, wer im Spiel beim VfR Süßen II der Favorit ist und fertigten den B-Ligisten mit zehn Toren ab, ohne selbst eines zu kassieren.