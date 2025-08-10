Fußball – Bezirkspokal: Ruit II siegt im Elfmeterschießen

1 Der Ruiter Torschütze Dario Ferencak (links) und Benjamin Kadel nehmen den ballführenden Esslinger Yonathan Semere in die Zange. Nach 90. Minuten steht es zwischen dem TBR II und der TSG II 2:2. Nach dem Elfmeterschießen jubeln die Ruiter. Foto: Robin Rudel

In der 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals setzt sich die zweite Mannschaft des TBR mit 6:5 gegen die TSG Esslingen II durch. Odyssia Esslingen bezwingt die Wernauer SF mit 6:4.











Die SGM Baltmannsweiler II/Aichwald II legte vor, wenig später zogen Odyssia Esslingen, der VfB Reichenbach II, der TSV Denkendorf II, der TSV Scharnhausen, der TSV Köngen II, der TSV Baltmannsweiler und der TB Ruit II nach: Diese Teams stehen in der 2. Runde des Fußball-Bezirkspokals, die bereits am nächsten Wochenende ausgespielt wird. Dann treffen sie in den meisten Fällen auf höherklassigere Gegner. In der 1. Runde, die erstmals ohne vorgestellte Qualifikation ausgespielt wurde, waren die Kreisliga-B-Teams unter sich.