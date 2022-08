1 Ist die Hand von Neuhausens Kapitän Josip Colic am Ball? Nein, die Perspektive täuscht. Der FVN setzt sich im Duell mit dem TV Nellingen – im Zweikampf mit Colic hier Felix Peitz – recht souverän mit 2:0 durch. Foto: /Herbert Rudel

In der 2. Runde des Fußball-Bezirkspokals gibt deutliche, aber auch einige knappe Spielen. Der FVN gewinnt das Derby beim TV Nellingen mit 2:0, der TSV Denkendorf trifft beim TSV Berkheim erst in der Nachspielzeit zum 3:2, der TSV Deizisau verliert in Rechberghausen.















Der Titelverteidiger spaziert in Runde drei: Der FC Esslingen hat seine Zweitrundenbegegnung des Fußball-Bezirkspokals bei der SGM Ohmden/Holzmaden mit einem souveränen 7:1-Sieg gelöst. Nach dem TSV Köngen in Runde eins ist nun im TSV Deizisau auch der zweite Landesliga-Absteiger ausgeschieden. Beim 1. FC Rechberghausen aus der Kreisliga A gab es eine 1:2-Schlappe. „Wir waren spielerisch überlegen, aber Rechberghausen hat aufopferungsvoll dagegengehalten“, sagte Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl. Die in der Kreisliga A spielenden zweiten Mannschaften der Köngener und Deizisauer sind dagegen durch Siege gegen die Bezirksligisten TSV Weilheim (2:1) und TV Neidlingen (7:5 nach Elfmeterschießen) weiter.