Fußball – Bezirkspokal, Halbfinale: Aufholjagd des ASV Aichwald wird nicht belohnt

Aichwalds Mittelfeldakteur Marvin Haupt (links) erkämpft sich den Ball und erzielt kurz nach der Pause den 1:2-Anschlusstreffer.

Die A-Liga-Fußballer des ASV Aichwald verlieren – trotz Zwei-Tore-Comeback – das Bezirkspokal-Halbfinale gegen den Favoriten 1. FC Eislingen mit 2:3











350 Zuschauer, die nach der Maiwanderung auf dem Rasenplatz in Aichwald Rast machten, sorgten trotz sommerlicher Temperaturen für eine tolle Stimmung. Den Kreisliga-A-Fußballern des ASV Aichwald half dieser Umstand im Halbfinale des Bezirkspokals aber am Ende nicht, um eine Runde weiterzukommen. Die Aichwalder unterlagen dem Bezirksliga-Zweiten 1. FC Eislingen knapp mit 2:3 (0:2), schafften es aber nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand, das Ergebnis wieder zu egalisieren. „Ein Sieg wäre verdient gewesen, denn wir haben aufopferungsvoll gekämpft. Aber der gegnerische Keeper Sven Schmid hat in den entscheidenden Momenten gut gehalten“, sagte ein enttäuschter ASV-Coach Jan Singer.