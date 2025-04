Fußball – Bezirkspokal, Halbfinale: ASV Aichwald ist „heiß wie Frittenfett“

1 Samir Benrachid und die Aichwalder Kicker wollen hoch hinaus – und ins Finale des Bezirkspokals einziehen. Foto:

Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Köngen will ins Finale des Bezirkspokals einziehen, Kreisliga-A-1-Ligist ASV Aichwald gegen den Favoriten 1. FC Eislingen überraschen.











Zwei Fußballteams aus der Region sind noch im Rennen um den Titel im Bezirkspokal. Der ASV Aichwald, der in der Kreisliga A 1 kickt, bekommt es am Donnerstag (15 Uhr) im Halbfinale mit dem Bezirksliga-Zweiten 1. FC Eislingen zu tun. Die Aichwalder setzten sich im Viertelfinale souverän gegen den TSV Harthausen mit 3:0 durch. Bezirksliga-Primus TSV Köngen gastiert bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Ligakonkurrenten VfL Kirchheim. Die Köngener bezwangen auf ihrem Weg ins Halbfinale den A-Ligisten TSV Weilheim deutlich mit 5:0.