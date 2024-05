Fußball – Bezirkspokal: FV Neuhausen strebt den ersten Titel an

1 Den FVN-Kicker steht eine harte Woche mit zwei „Endspielen“ bevor. Foto: oh

Fußball-Bezirksligist FV Neuhausen trifft im Finale des Bezirkspokals auf den A-Ligisten AC Catania Kirchheim.











Die Fußballer des FV Neuhausen stecken noch mitten im Aufstiegskampf und wollen am Samstag (16 Uhr) am letzten Spieltag gegen den TV Unterboihingen den Meistertitel sowie den Aufstieg in die Landesliga klarmachen. Zuvor steht für die FVN-Kicker jedoch am Donnerstag (16.30 Uhr) noch das Bezirkspokalfinale auf dem Rasenplatz im Filderstädter Stadtteil Harthausen an. Die Neuhausener, die sich im Halbfinale durch ein 1:0 gegen den 1. FC Frickenhausen durchgesetzt haben, haben mit dem A-Ligisten AC Catania Kirchheim, der am Sonntag den vorzeitigen Titel sowie den Aufstieg in die Bezirksliga feierte, keine leichte Aufgabe vor der Brust. „Wir haben eine intensive und harte Woche vor uns“, sagte FVN-Spielertrainer Ugur Yilmaz und fügte hinzu: „Die Kirchheimer sind überzeugend aufgestiegen und haben erfahrene Spieler in ihren Reihen, also leicht wird es nicht werden.“