Der FC Esslingen unterliegt im Halbfinale des Bezirkspokals Neckar/Fils bei der TSG Salach mit 9:10.















Der FC Esslingen kann seinen Bezirkspokal-Titel aus dem vergangenen Jahr nicht mehr verteidigen: Im Halbfinale beim ambitionierten A-Ligisten TSG Salach unterlag der nicht minder ambitionierte Bezirksligist unglücklich mit 9:10 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte die Partie 1:1 gestanden. Aykut Durna hatte die Gastgeber in der 11. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Amir Brockman gelang in der 32. Minute der Ausgleich für den FCE.

Nach dem Seitenwechsel gab es in einer vor allem von Taktik geprägten Partie, in der sich kein Team eine Blöße geben wollte, zwar noch ein paar Möglichkeiten auf beiden Seiten, um die Begegnung in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Es blieb allerdings bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Marc Mayer beim 1:1. Das anschließende Elfmeterschießen ging ebenfalls in die „Verlängerung“, ehe Salach als letztendlich glücklicher Sieger feststand.