Fußball – Bezirkspokal: Es wird nichts aus dem Köngener Double

1 Es ist ein packendes Pokalduell, der die Zuschauer im Kirchheimer Stadion sehen. Foto: Markus Brändli

Bezirksliga-Tabellenführer TSV Köngen verliert das Bezirkspokal-Halbfinale beim VfL Kirchheim mit 4:6 nach Elfmeterschießen und konzentriert sich jetzt auf die Liga.











Link kopiert

Die Spieler in den nassgeschwitzten grünen Trikots standen konsterniert auf dem Rasen und sahen denen in blau beim Jubeln zu. Ihr Trainer Domenic Brück stand ein paar Meter Abseits und man sah ihm an, dass ihm die eine oder andere Szene des in den vergangenen gut zwei Stunden Erlebte durch den Kopf gingen. In seinen Augen war ein Warum zu lesen. Die Bezirksliga-Fußballer haben die Chance auf das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg verpasst. Im Halbfinale des Bezirkspokals verloren sie vor schöner Kulisse beim – im Tabellenkeller stehenden – Ligakonkurrenten VfL Kirchheim mit 4:6 (1:0, 2:2) nach Elfmeterschießen. Die VfL-Kicker können nun dem „Finale dohoim“ am 29. Mai entgegenfiebern.