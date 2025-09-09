Fußball – Bezirkspokal: Deizisau II wirft Hochdorf raus
1
Foto: dpa

Zum Start der 3. Runde gewinnen die Deizisauer mit 2:0, der TSV RSK Esslingen scheitert im Elfmeterschießen.

Der erste Teil der 3. Runde des Fußball-Bezirkspokals ist gespielt. Dabei stechen vor allem zwei Ergebnisse heraus: Der TSV Deizisau II aus der Kreisliga B warf am Dienstagabend den eine Klasse höher beheimateten TV Hochdorf mit 2:0 (1:0) aus dem Wettbewerb. Das Duell der Bezirksligisten TSV RSK Esslingen und TSV Weilheim wurde im Elfmeterschießen entschieden. Hier setzten sich die Weilheimer am Ende mit 7:5 (3:3; 1:1) durch.

