Fußball – Bezirkspokal: Deizisau II bezwingt A-Ligsten Harthausen

1 Auch der TSV Denkendorf ist eine Runde weiter. Foto: oh

Der TSV Deizisau II besiegt in der 4. Runde des Fußball-Bezirkspokals den Favoriten aus der KLA 2 und Bezirksligist TSV Berkheim gewinnt in Frickenhausen nach Elfmeterschießen.











Der Pokalwettbewerb hat bekanntlich seine eigenen Regeln. Favoriten straucheln und Teams aus den unteren Spielklassen wachsen über sich hinaus. Die 4. Runde des Bezirkspokals hatte es wieder in sich – und brachte erneut einige Überraschungen mit sich. Die Fußballer des Kreisliga-B-1-Ligisten TSV Deizisau II legten bereits am Dienstagabend vor und bezwangen den A-2-Ligisten TSV Harthausen mit 11:10 nach Elfmeterschießen. Dabei lagen die Deizisauer bis zur Nachspielzeit mit 3:4 zurück, ehe Mervin Mambu den umjubelten 4:4-Ausgleichstreffer schoss (90.+8).