1 Cedric Stedler führt hier den Ball beim deutlichen 6:2-Sieg seines TSV Denkendorf im Bezirkspokalspiel beim TB Ruit. Foto: /Jörn Kehle

Der Auftakt zum Bezirkspokal hatte für die Mannschaften aus dem Esslinger Raum nicht allzu viele Überraschungen parat. Ein allgemeines Ärgernis – nicht nur für den Pokalspielleiter – waren unzählige Absetzungen. Auch der Titelverteidiger FC Esslingen war davon betroffen.















Link kopiert

In der ersten Runde des diesjährigen Fußball-Bezirkspokals Neckar/Fils setzten sich in den meisten Begegnungen die Favoriten durch. Die größte Überraschung an diesem Wochenende gelang dem FV 09 Nürtingen gegen den Landesliga-Absteiger TSV Köngen. Die Nürtinger behielten am Ende mit 3:2 die Oberhand, nachdem die Köngener zur Pause noch mit 2:1 in Führung gelegen hatten.