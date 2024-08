Fußball – Bezirkspokal: Auch der Bezirkspokal „hat seine eigenen Gesetze“

1 Die A-Liga-Fußballer des TSV Denkendorf möchten es dem Favoriten FV Plochingen im Bezirkspokal schwermachen, in die nächste Runde einzuziehen. Foto: /Robin Rudel

Die Fußballer des FV Plochingen müssen in der 1. Runde beim TSV Denkendorf ran. Die SGM von Wernauer SF und Westcity United Esslingen FC strebt den nächsten Sieg an.











Die Sommerpause in den Fußballamateurligen der Region neigt sich mit großen Schritten dem Ende entgegen. Hinter den Spielern liegen intensive Trainingseinheiten und einige Testspiele, die nach einer verkürzten Pause ausgetragen wurden. Die Punkte-Runde 2024/2025 startet bereits am 17. August – und damit eine Woche früher als die Jahre zuvor, was den meisten Trainern ein Dorn im Auge ist. So äußerte sich unter anderem Patrick Bauer, Trainer des Neu-Bezirksligisten TSV Berkheim, kritisch hinsichtlich des vorverlegten Beginns: „Es ist schon brutal, denn viele haben schulpflichtige Kinder, mit denen sie natürlich in den Sommerferien wegfahren oder mehr unternehmen möchten.“