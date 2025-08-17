Fußball – Bezirkspokal, 2. Runde: TSV Deizisau siegt souverän, der VfBOEZ macht es spannend
1
Deizisaus Luca Lindenschmid schießt, SC-Keeper Emre Cetin kann parieren. Foto: Michael Treutner

Die Favoriten geben sich in der 2. Runde des Bezirkspokals keine Blöße. Die Kicker des A-Ligisten TSV Deizisau feiern einen 2:0-Sieg gegen den SC Uhingen.

In der 2. Runde des Fußball-Bezirkspokals war auf den Rasenplätzen der Region einiges geboten, denn neben den Kreisliga-B-Teams, die die Runde eins überstanden hatten, starteten auch die A-Ligisten sowie die Bezirksligisten in den Wettbewerb. Es gab hohe Siege, einige Partien, die erst im Elfmeterschießen entschieden wurden, aber keine großen Überraschungen.

