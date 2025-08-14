Fußball – Bezirkspokal, 2. Runde: FV Plochingen II fordert den Bezirksligisten TSV Denkendorf

1 Bezirksliga-Absteiger TSV Deizisau will im ersten Pflichtspiel unter Neu-Coach Felix Luz Selbstvertrauen sammeln. Foto: oh

In der 2. Runde des Fußball-Bezirkspokals steigen die Teams der Bezirksliga und der Kreisliga A ein.











Link kopiert

Die 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals ist gespielt. Da waren die Teams aus der Kreisliga B noch unter sich. In der 2. Runde, die von diesem Freitag bis Sonntag ausgetragen wird, steigen nun die Mannschaften der Bezirksliga und der Kreisliga A ein. Die Bezirksligisten, so will es der Modus, treten jeweils auswärts an. Der FV Plochingen läuft am Sonntag (15 Uhr) bei der SGM Bad Überkingen/Hausen auf, der TSV Berkheim zeitgleich bei der TSG Salach II, die Aufsteiger TSV RSK Esslingen und TSV Denkendorf haben es mit dem TSV Wäschenbeuren beziehungsweise der in die Kreisliga A zurückgekehrten zweiten Plochinger Mannschaft zu tun.