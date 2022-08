1 Das Duell zwischen Köngen und Deizisau gibt es nun in der Bezirksliga – aber ohne Nico Hummel (vorne) und Julian Hesse (rechts). Alassane Braun (hinten) ist noch dabei. Foto: /Robin Rudel

Es ist schwer, die Favoriten auszumachen, dazu scheint die Liga zu ausgeglichen. Zumindest fünf der sechs Teams aus der Region könnten oben mitspielen.















So ausgeglichen und stark war die Liga vielleicht noch nie. Es ist nicht gerade so, dass dieser Satz vor dem Beginn einer Fußball-Saison noch nie gefallen ist. Aber wie will man es ausdrücken, wenn es nun mal so ist? Die Spielzeit der Bezirksliga Neckar/Fils jedenfalls verspricht viel Spannung. Fragt man nach den Favoriten, wird eine ganze Reihe von Teams genannt, die drei E – FC Esslingen, FC Eislingen und SV Ebersbach – jedoch am häufigsten. Interessant zu beobachten wird sein, wie die neben Ebersbach weiteren Landesliga-Absteiger TSV Deizisau und TSV Köngen abschneiden, ob der FV Neuhausen und der FV Plochingen am Ende besser dastehen als in der vergangenen Saison und ob Aufsteiger TSV Denkendorf so gut ist, wie viele erwarten.