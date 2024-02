Fussball – Bezirksliga: Viel Qualität an der breiten Spitze

1 Ugur Yilmaz (links) und der FV Neuhausen spielen um den Auf-, der TSV RSK Esslingen gegen den Abstieg Foto: /Robin Rudel

In Neuhausen ging es in den vergangenen Tagen heiß her. Doch mit Aschermittwoch verschieben sich die Prioritäten wieder. „Ich hoffe, dass die Jungs die Fasnet gut überstanden haben“, sagt jedenfalls Ugur Yilmaz, der Trainer der FVN-Fußballer, der mit der Mannschaft die Tabellenführung verteidigen will. Die Neuhausener sind das Maß der Dinge in der Bezirksliga, die mit dem Nachholspieltag am Wochenende die Winterpause beenden. Aber die Konkurrenz um den einzigen Aufstiegsplatz inklusive einiger Mannschaften aus der Region ist nach Punkten nicht weit entfernt und stark. Auch in Sachen Abstiegskampf geht es spannend zu, hier ist unter anderem Aufsteiger TSV RSK Esslingen gefordert. Oben wie unten gibt es diesmal nicht das Hintertürchen durch die Relegation.