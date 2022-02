1 Erol Türkoglu fühlt sich beim FV Neuhausen wohl. Dennoch orientiert sich der Trainer ab dem Sommer neu. Foto: /Herbert Rudel

Der Trainer verlässt den FV Neuhausen am Ende der Saison nach vier Jahren.















Neuhausen - Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, heißt es immer. Auf die Bezirksliga-Fußballer des FV Neuhausen und Trainer Erol Türkoglu trifft das zu – vielleicht wird es sogar der Moment, in dem es am allerschönsten ist. Denn bisher war das Highlight der Zusammenarbeit der Start der Saison 2020/2021, als das Team neun Siege aus neun Partien holte – ehe die Spielzeit coronabedingt abgebrochen. Aber auch in der momentanen Runde läuft es gut, nach Anfangsschwierigkeiten starten die Neuhausener als Zweiter in die Rückrunde – an deren Ende sich Türkoglu verabschieden wird. Am liebsten mit dem Aufstieg in die Landesliga.