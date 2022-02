1 Erol Türkoglu und der FVN – eine erfolgreiche, aber bald endende Verbindung. Foto: /Herbert Rudel

Der Trainer verlässt den Fußball-Bezirksligisten FV Neuhausen im Sommer nach vier Jahren – vielleicht sogar mit dem Aufstieg als Abschiedsgeschenk.















Neuhausen - Durch den Blick und dann auch den Schritt über den Tellerrand hat Erol Türkoglu sogar die Fasnet kennengelernt. Das ist durchaus eine interessante Erfahrung für einen Mann, der im Raum Reutlingen lebt und türkische Wurzeln hat. Und er hat in den vergangenen dreieinhalb Jahren auch immer wieder betont, wie gerne er als Fußballtrainer den Wechsel hinaus aus dem heimischen Bezirk Alb nach Neckar/Fils gemacht hat. Der Mann, der früher selbst als Kicker bis hoch in die Regionalliga über ein feines Füßchen verfügte, war wiederum eine Bereicherung – für die Region im Allgemeinen und für den FV Neuhausen im Besonderen. Im Sommer verabschiedet sich Türkoglu nach dann vier erfolgreichen Jahren aus Neuhausen – möglicherweise, aber noch längst nicht sicher, wieder zurück in die Region am Albaufstieg.