Fußball – Bezirksliga: TSV RSK Esslingen unterliegt nach Torspektakel
Heiningens Jonas Taglang zieht ab, TSV-RSK-Kicker Johannes Traub bekommt noch seinen Fuß dazwischen. Foto: Volker Müller

Der Aufsteiger TSV RSK Esslingen verliert sein zweites Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga gegen den 1. FC Heiningen mit 4:7 – hält aber in der ersten Hälfte gut mit.

Am Ende war die Enttäuschung den Fußballern vom TSV RSK Esslingen nach der 4:7 (3:3)-Pleite gegen den 1. FC Heiningen anzumerken. Nach dem 2:1-Sieg im ersten Saisonspiel gegen den TSV Oberboihingen war das TSV-RSK-Team mit breiter Brust in die Bezirksliga-Begegnung gegangen und wollte etwas Zählbares mitnehmen. Daher war TSV-RSK-Trainer Marko Kovacic auch ein wenig enttäuscht: „Sieben Tore gegen Heiningen zu kassieren ist einfach zu viel. Meine Mannschaft hat einen schlechten Tag gehabt und das müssen wir akzeptieren, abhaken sowie nach vorne schauen.“

