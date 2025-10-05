Fußball – Bezirksliga: TSV RSK Esslingen gewinnt das Stadtderby
1
Die TSV-RSK-Fußballer bejubeln den zweiten Sieg in der Bezirksliga und klettern auf Tabellenplatz zehn. Foto: Carsten Riedl

Der TSV RSK siegt in der Fußball-Bezirksliga beim TSV Berkheim in einem über weite Teile ausgeglichenen Spiel mit 2:0. Für die Berkheimer bleibt auch dieser Spieltag ohne Punkte.

Im Fußball-Bezirksligaduell zwischen dem TSV Berkheim und dem TSV RSK Esslingen siegte der TSV RSK mit 2:0 (1:0) und steigt in der Tabelle einen Platz – von Rang elf auf zehn. Für Berkheim bedeutet das erneut verlorene Spiel und mit weiterhin nur drei Punkten aus sieben Spielen nun Platz 15 in der Tabelle. Für beide Mannschaften war die Punktausbeute in der laufenden Saison bisher nicht überragend, insbesondere die Berkheimer hatten in sechs Spielen erst einen Sieg eingefahren. Aus diesem Grund hatten sie sich fest vorgenommen, in diesem Spiel drei Punkte zu holen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.