Fußball – Bezirksliga: TSV RSK Esslingen gewinnt das Stadtderby

1 Die TSV-RSK-Fußballer bejubeln den zweiten Sieg in der Bezirksliga und klettern auf Tabellenplatz zehn. Foto: Carsten Riedl

Der TSV RSK siegt in der Fußball-Bezirksliga beim TSV Berkheim in einem über weite Teile ausgeglichenen Spiel mit 2:0. Für die Berkheimer bleibt auch dieser Spieltag ohne Punkte.











Im Fußball-Bezirksligaduell zwischen dem TSV Berkheim und dem TSV RSK Esslingen siegte der TSV RSK mit 2:0 (1:0) und steigt in der Tabelle einen Platz – von Rang elf auf zehn. Für Berkheim bedeutet das erneut verlorene Spiel und mit weiterhin nur drei Punkten aus sieben Spielen nun Platz 15 in der Tabelle. Für beide Mannschaften war die Punktausbeute in der laufenden Saison bisher nicht überragend, insbesondere die Berkheimer hatten in sechs Spielen erst einen Sieg eingefahren. Aus diesem Grund hatten sie sich fest vorgenommen, in diesem Spiel drei Punkte zu holen.