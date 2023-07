1 Tilman Weißenborn (rechts) im Austausch mit TSV-RSK-Coach Florian Burkhardt. Foto: /Robin Rudel

Der Kapitän des Bezirksligisten TSV RSK Esslingen Tilman Weißenborn übernimmt die neue Stelle des Teammanagers und bleibt dem Aufsteiger auch als Stürmer erhalten.















Nachdem beim TSV RSK Esslingen der Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga mit einer Grillparty und kühlem Bier auf dem Trainingsgelände gefeiert wurde, kehrte für einige Tage Ruhe ein und Chefcoach Florian Burkhardt schickte sein Team in die Sommerpause. Mittlerweile sind die Planungen für die nächste Runde in vollem Gange.