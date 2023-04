1 Ein paar Schritte hinterher und auf dem Boden der Tatsachen, aber nicht unbedingt immer schlechter: Der TSV Denkendorf in der laufenden Bezirksliga-Saison. Foto: /Herbert Rudel

Fußball-Bezirksliga-Schlusslicht TSV Denkendorf plant längst für die Kreisliga A. Einen Umbruch soll es nicht geben, aber einen neuen Trainer.















„Die Beteiligung ist groß. Man merkt, dass die Spieler Lust haben, ins Training zu kommen und mitzumachen“, sagt Norbert Ramser. „Uns geht es darum, mit den Jungs voranzukommen. Es hat sich eine gute, junge Mannschaft gefunden“, erklärt Tobias Wörner. Man mag sich wundern, dass diese Sätze vom Trainer und vom stellvertretenden Fußball-Abteilungsleiter des TSV Denkendorf stammen. Die Mannschaft ist in der Bezirksliga mit zwölf Punkten deutlich abgeschlagen Letzter, der Wiederabstieg des Aufsteigers in die Kreisliga A ist kaum noch zu verhindern. Aber das Beispiel zeigt: Viele Niederlagen – in diesem Fall 18 in den bisherigen 24 Saisonspielen – machen zwar keinen Spaß und sorgen für Frust, müssen aber nicht zwangsläufig dazu führen, dass ein Team auseinanderbricht.