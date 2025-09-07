Fußball – Bezirksliga: TSV Berkheim: drei Spiele, kein Tor

1 In dieser Szene ist Berkheims Sven Feldmann obenauf. Foto: Volker Müller

Der TSV Berkheim verliert sein Heimspiel gegen den TSV Weilheim knapp mit 0:1 und bleibt auch im dritten Saisonspiel ohne Punkte.











Große Niedergeschlagenheit bei den Fußballern des TSV Berkheim am Ende des Bezirksliga-Spiels gegen den TSV Weilheim. Die Weilheimer siegten in einem insgesamt schwachen Spiel beider Mannschaften mit 1:0 (0:0). Groß war der Frust der Berkheimer auch deshalb, weil sie es trotz zahlreicher so genannter hundertprozentiger Torchancen nicht schafften, auch im dritten Spiel der Saison den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Und so bleiben sie ohne Torerfolg in der Tabelle auf dem vorletzten Platz.