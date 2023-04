1 Nah an den Spielern: Thorsten Schöllkopf (links). Foto: /Herbert Rudel

Trainer Thorsten Schöllkopf fühlt sich beim Fußball-Bezirksligisten FV Plochingen wohl und hat deshalb verlängert. Die Landesliga ist erst einmal kein Thema.















Am frühen Samstagabend stand Thorsten Schöllkopf auf der Tribüne der Wolfschlugener Sporthalle und beklatschte jede gute Aktion der dort beheimateten Drittliga-Handballerinnen. Vor allem, wenn Anna Tonn am Ball war, war ihm die Freude am Zuschauen anzumerken. Die TSV-Leistungsträgerin ist Schöllkopfs Cousine und die Patin eines seiner Kinder. Für den 42-Jährigen war das Derby gegen den TV Nellingen ein willkommener Perspektivwechsel, durchaus geeignet, den Horizont zu erweitern. Denn ansonsten steht Schöllkopf bei den Bezirksliga-Fußballern des FV Plochingen an der Seitenlinie – seit dieser Saison als Chefcoach und das erfolgreich . Er wird das auch bleiben, denn gerade hat er seinen Vertrag verlängert.