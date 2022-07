1 Vom 28. August an rollt die Kugel in der Fußball-Bezirksliga wieder. Foto: EZ/Archiv

Beim Staffeltag der Fußball-Bezirksliga Neckar/Fils wird deutlich, dass die Saison, die am 28. August beginnt, eng getaktet ist. Bei Verlegungen und dem Tausch von Heimrechten wird künftig wieder genauer hingeschaut. Entscheidend sind aber weiterhin vor allem die Absprachen der Klubs.















Ebenso diszipliniert wie konstruktiv und harmonisch ist am vergangenen Samstag im Vereinsheim des 1. FC Eislingen der Bezirksliga-Staffeltag des Fußballbezirks Neckar/Fils über die Bühne gegangen. Rund zwei Dutzend Vertreter der vom 28. August an in der Bezirksliga spielenden 18 Mannschaften waren der Einladung von Staffelleiter Günther Friess gefolgt, ein paar wenige Vereine glänzten allerdings durch Abwesenheit. Allen Anwesenden gemeinsam, das wurde in mehreren Redebeiträgen deutlich, ist die Hoffnung auf eine „endlich wieder coronafreie Saison ohne größere Einschränkungen“, wie es Thomas Rupp, der geschäftsführende Vorsitzende des 1. FC Eislingen ausdrückte. Dass die Pandemie auch die abgelaufene Saison beeinträchtigt hat, ging aus den schriftlich vorliegenden Berichten des Staffelleiters, des Schiedsrichterobmanns, des Vertreter des Sportgerichts und des Bezirksspielleiters hervor. Groß darüber diskutiert wurde allerdings nicht mehr. „Abhaken und nach vorne schauen“, so lautete die Devise.