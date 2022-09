Spektakel in der Fuchsgrube

1 Umkämpftes Derby: Alassane Braun (links) gegen Dennis Vrljicak. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Köngen gewinnt auch sein drittes Saisonspiel – wenn auch glücklich – mit 4:3 (2:3) gegen Mitabsteiger TSV Deizisau und bleibt damit oben dabei.















Link kopiert

Es läuft bereits die Nachspielzeit in der Bezirksligapartie zwischen den Landesligaabsteigern TSV Köngen und TSV Deizisau, als nochmals Hektik in der Fuchsgrube aufkommt. Nach einem Foulspiel im Mittelfeld kommt es zu unübersichtlichen Szenen. Der sehr gut leitende Referee Nils Temme zeigte daraufhin dem Köngener Toni Panne Gelb-Rot und Deizisaus Manuel Lisac glatt Rot. Ansonsten war das Derby, in dem der TSV Köngen glücklich mit 4:3 (2:3) die Oberhand behielt, zwar umkämpft, aber immer fair.