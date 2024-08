Fußball-Bezirksliga – Saisonvorschau: Verhaltener Optimismus allenthalben

1 Deizisaus Trainer Denis Egger stellt die Spieler auf die Saison ein. Foto: /Herbert Rudel

Der FV Plochingen möchte in der neuen Fußball-Bezirksliga-Saison seine Leistung aus der vergangenen Runde bestätigen. Deizisau, Neuhausen und Köngen wollen sich verbessern. Unterboihingen und der TSV RSK nur drinbleiben.











In der Fußball-Bezirksliga ist es aus Sicht der Region Esslingen dünner geworden: Der FV Neuhausen hat sich als Meister in die Landesliga verabschiedet, der TSV RSK Esslingen und der TV Unterboihingen mussten nach einjährigem Gastspiel wieder runter in die Kreisliga A. Von dort jedoch kommt der TSV Berkheim hoch und wird in Derbys auch auf das Trio TSV Köngen, FV Plochingen und TSV Deizisau treffen. Diese drei Mannschaften schlossen die vergangene Saison auf den Rängen sieben bis neun ab, was FVP-Coach Thorsten Schöllkopf so einordnete: „Es war wie bei allen im Kreis: nicht schlecht, aber nicht richtig gut.“ Das soll sich nun in Richtung gut ändern. Als Topfavoriten der Liga aber werden andere Teams genannt, etwa der 1. FC Eisingen, der 1. FC Heiningen oder der zuletzt knapp am Aufstieg gescheiterte SV Ebersbach. Die Berkheimer hoffen derweil, den Aufstiegsschwung mitzunehmen. Dass die Deizisauer und die Plochinger mit einer Niederlage im Bezirkspokal jeweils gegen einen A-Ligisten in die Pflichtspielsaison gestartet sind, soll am Sonntag keine Rolle mehr spielen.