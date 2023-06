1 TSV RSK Esslingen gewinnt das Bezirksliga-Relegationsspiel. Foto: dpa

Der TSV RSK Esslingen gewinnt das Relegationshalbfinale in Reichenbach gegen den AC Catania Kirchheim mit 5:2 und trifft im Finale um den Aufstieg in die Bezirksliga auf den Sieger des zweiten Halbfinals FV Vorwärts Faurndau gegen TSG Salach.















Tolle Stimmung bei strahlendem Sonnenschein: Vor 800 Zuschauern feierte der TSV RSK Esslingen im Hermann-Traub-Stadion in Reichenbach einen souveränen 5:2 (2:1)-Sieg im Relegationshalbfinale um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga gegen AC Catania Kirchheim.

Getragen von den mitgereisten TSV-RSK-Fans – die das Team durchweg lautstark anfeuerten, waren die Esslinger über weite Strecken der Partie das spielerisch bessere Team. TSV-RSK-Spieler Niklas Hannak avancierte mit seinen vier Treffern zum Matchwinner – aber auch Torwart Yannik Grosshans parierte einige Großchancen der Kirchheimer.

Für den TSV RSK geht es nun am Sonntag, 25. Juni, um 16 Uhr ins Relegationsfinale. Dort wartet der Sieger des Spiels FV Vorwärts Faurndau gegen TSG Salach, das am Sonntag (16 Uhr) in Weilheim stattfindet.