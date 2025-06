Fußball – Bezirksliga-Relegation: Eine gute Hälfte reicht dem TSV Berkheim aus

1 Berkheims Kapitän Oliver Wamsler (Mitte) erzielt den verdienten 1:1-Ausgleich und lässt sich von seinen Mitspielern sowie den Fans feiern. Foto:

Es gab kein Halten mehr, als Stürmer Nils Müller in der Nachspielzeit des Fußball-Relegationsspiels zur Bezirksliga den 3:1 (0:1)-Siegtreffer für den TSV Berkheim gegen die SG Erkenbrechtsweiler/Hochwang (Kreisliga A 2) erzielte. Die Berkheimer Spieler lagen sich in den Armen und feierten zusammen mit der Vielzahl an TSV-Fans, die zum Sportgelände in Bad Boll mitgereist waren. Lediglich Berkheims Coach Patrick Bauer nahm sich eine kurze Ruhephase nach dem Schlusspfiff und beobachtete das Geschehen von außen. Wohl wissend, dass der Erfolg für den Bezirksligisten (Abstiegsrelegationsrang 14) vor allem in der ersten Hälfte der Partie noch in weiter Ferne lag. „In der ersten Hälfte haben wir unseren Matchplan überhaupt nicht umgesetzt. Aber ich glaube, dass wir nach der Pause das bessere Team waren und verdient gewonnen haben“, sagte Berkheims Trainer Bauer.