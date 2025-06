Fußball – Bezirksliga-Relegation: Denkendorf jubelt, Berkheim aber auch

1 Denkendorfs Dominik Pomor (Mitte) erzielt in der Nachspielzeit den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg. Foto: Michael Treutner

Der TSV Berkheim verliert zwar das Fußball-Relegationsfinalspiel zur Bezirksliga gegen den TSV Denkendorf mit 0:1, feiert aber dennoch den Klassenverbleib.











Als in der Mitte der zweiten Hälfte des Fußball-Relegationsfinales zur Bezirksliga in Frickenhausen zwischen dem TSV Denkendorf und dem TSV Berkheim Jubel ausbrach, hatte das aber nichts mit dem Ergebnis auf dem Rasenplatz zu tun – denn da stand es 0:0. Die Fans beider Teams freuten sich darüber, dass der Stadionsprecher den 5:2-Erfolg des 1. FC Eislingen im entscheidenden Spiel zur Landesliga gegen die SpVgg Holzgerlingen bekanntgab. Denn der Sieg der Eislinger bedeutete, dass ein weiterer Platz in der Bezirksliga frei wurde – und somit der Denkendorfer Aufstieg sowie der Berkheimer Klassenverbleib bereits vor dem Ende der Partie feststand.