Fußball – Bezirksliga-Relegation: Denkendorf gegen Berkheim: „Ein emotionales Derby“

Während Berkheim den Klassenverbleib in der Bezirksliga anstrebt, möchte Denkendorf aufsteigen.

Die Fußballer des TSV Denkendorf und des TSV Berkheim stehen sich im Relegationsfinale zur Bezirksliga gegenüber. Eventuell werden sogar beide Teams etwas zu feiern haben.











Nachdem der VfB Oberesslingen/Zell im Fußball-Relegationsfinale zur Kreisliga A gegen den B-2-Ligisten TSV Notzingen mit 2:6 unterlag und den Gang in die Kreisliga B antreten muss, kämpfen noch zwei Teams aus der Region um den Aufstieg sowie den Klassenverbleib. Der TSV Denkendorf (A 1) gewann das erste Entscheidungsspiel gegen den TSV Wäschenbeuren (A 3) mit 3:1 nach Verlängerung. Auch Bezirksligist TSV Berkheim siegte gegen die SG Erkenbrechtsweiler/Hochwang mit 3:1 und überstand die erste Hürde. Denkendorf und Berkheim stehen sich nun im Relegationsfinale zur Bezirksliga am Sonntag (15.30 Uhr) in Frickenhausen gegenüber.