1 Anstoß ist am Sonntag, 25. Juni, um 16 Uhr im Stadion in Albershausen. Foto: dpa

Mit einem Sieg im Relegationsfinale gegen die TSG Salach am Sonntag (16 Uhr) im Waldstadion in Albershausen möchte der TSV RSK Esslingen die starke Saison krönen.















Link kopiert

Nach einem fulminanten 5:2-Sieg gegen den AC Catania Kirchheim im Relegationshalbfinale in Reichenbach spielen die Fußballer des TSV RSK Esslingen an diesem Sonntag (16 Uhr) im Waldstadion in Albershausen gegen die TSG Salach um den Aufstieg in die Bezirksliga. Die Salacher, die lange Zeit um den Meistertitel in der Staffel 3 der Kreisliga A mitgespielt haben, bestritten als „Vize“ die erste Partie gegen den Bezirksligavertreter FV Vorwärts Faurndau. Die TSG ließ den Faurndauern keine Chance und gewann die Begegnung klar mit 3:0.