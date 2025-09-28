Fußball – Bezirksliga: Plochingens Negativserie hält weiter an
1
Plochingens Julius Löfflath gewinnt den Zweikampf, der TSV die Partie. Foto: Michael Treutner

Die Fußballer des FV Plochingen führen lange gegen Denkendorf in der Bezirksliga, unterliegen aber mit 1:3.

Es sollte der lange ersehnte Befreiungsschlag für den FV Plochingen in der Fußball-Bezirksliga werden, doch am Ende unterliegen die Kicker vom Pfostenberg dem TSV Denkendorf mit 1:3 (1:0). Während der TSV nach dem guten Saisonstart weiter oben dran bleibt, steckt der FVP im Tabellenkeller fest und wartet weiter auf dringend benötigte Punkte. Dabei ging der Vorletzte früh in Führung und hielt eine Hälfte lang gut mit. „Die Führung hat uns gutgetan, aber wir verpassten es dann, das zweite Tor nachzulegen“, haderte FVP-Coach Denis Egger und und ergänzte: „Wir wussten, dass Denkendorf viel Qualität hat und in der zweiten Hälfte noch nachlegen wird. Die Jungs betreiben viel Aufwand und geben alles, daher tut es mir sehr leid, dass sie wieder nicht belohnt wurden.“

