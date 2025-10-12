Fußball – Bezirksliga: Plochingen legt nach

1 Gleich hat er ihn: Plochingens Patrick Warth (links) will unbedingt den Ball. Foto: Michael Treutner

Es war ein Befreiungsschlag: Durch den 2:0-Sieg gegen Türkspor Nürtingen verlässt der FV Plochingen die Abstiegsplätze der Fußball-Bezirksliga und ist jetzt Zwölfter.











Link kopiert

Nach dem 2:0 (1:0)-Sieg in der Fußball-Bezirksliga des FV Plochingen gegen Türkspor Nürtingen herrschte große Erleichterung. Die Spieler nahmen sich jubelnd in die Arme nach dem zweiten Sieg in Folge, nachdem der Saisonstart nicht so gut verlief, wie man sich das beim FVP vorgestellt hatte. In der Tabelle machten die Plochinger zwar nur einen Rang gut, aber als neue Zwölfte verließen sie schon mal die Abstiegsränge.