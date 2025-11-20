1 Patrick Bauer beobachtet das Geschehen auf dem Platz genau – es ist bei seinem Team längst nicht alles schlecht, was er sieht. Foto: Robin Rudel

Trainer Patrick Bauer vom TSV Berkheim spricht im Interview über die Gründe für die sportlichen Sorgen und warum er sich nicht auf die Rückrunde verlässt.











Link kopiert

Wenn man sieht, dass eine Fußballmannschaft nach 13 Saisonspielen mit fünf Punkten auf dem vorletzten Platz steht, erkennt man nicht sofort, ob die Spiele meistens knapp waren oder das Team in der Regel chancenlos war. Beim Bezirksligisten TSV Berkheim war zwar auch das schmerzhafte 0:11 in Heiningen dabei, oft aber konnten die Spieler mit ihrer Leistung, jedoch nicht mit dem Ergebnis zufrieden sein. Und Aufgeben gilt in Berkheim ohnehin nicht, wie das 50-jährige Trainer-Urgestein Patrick Bauer vor dem Derby am Samstag (15 Uhr) beim TSV Denkendorf im Interview bekräftigt.