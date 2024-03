Fußball – Bezirksliga: Neuhausens Erfolgslauf geht weiter

1 FVN-Spieler Rui Tiago Caldas De Carvalho trickst sich durch die TSV-RSK-Abwehr und trifft zum 4:0. Foto: /Herbert Rudel

Der FV Neuhausen siegt als Favorit und Aufstiegsanwärter mit 5:0 gegen den TSV RSK Esslingen, der nun voll im Abstiegskampf steckt.











Der FV Neuhausen siegte in der Fußball-Bezirksliga souverän und ungefährdet klar und deutlich mit 5: 0 (2:0) gegen den TSV RSK Esslingen. TSV-RSK-Trainer Florian Burkhardt war mit der ersten Hälfte – trotz des 0:2-Rückstandes – eigentlich noch zufrieden mit seinem Team: „Wir haben so gespielt, wie wir es uns vorgenommen haben. Aber das 0:3 quasi mit Wiederanpfiff der zweiten Hälfte hat uns das Genick gebrochen – und am Ende war es deutlich.“ FVN-Trainer Ugur Yilmaz war komplett zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft: „Wir haben mit und ohne Ball alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben nichts anbrennen lassen und somit auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“