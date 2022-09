Der FVN gewinnt das Derby in Köngen nach 1:3-Rückstand mit 6:3.















Link kopiert

Durch eine enorme Leistungssteigerung in Hälfte zwei drehte Fußball-Bezirksligist FV Neuhausen das Auswärtsspiel beim TSV Köngen noch spektakulär. Nachdem die Neuhausener zur Halbzeit bereits mit 1:3 in Rückstand gelegen waren, erzielten sie nach der Pause noch fünf Treffer und gewannen am Ende mit 6:3. Allein drei Tore erzielte der erst zur zweiten Hälfte eingewechselte Patrick Werner, der nun auch mit acht Treffern die Torjägerliste anführt.