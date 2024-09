1 Köngens Doppeltorschütze Dennis Vrljicak setzt sich nicht nur vor dem Tor, sondern auch im Zweikampf durch. Foto: /Robin Rudel

Der TSV Köngen siegt zum dritten Mal in Serie und übernimmt nach einem 5:0-Sieg gegen den TSV Jesingen die Tabellenführung der Fußball-Bezirksliga.











Abgerechnet wird am Ende – so lautet eine alte und bekannte Weisheit. Doch auch die Momentaufnahme nimmt man in Köngen derzeit gerne mit: Der TSV Köngen gewann nun bereits das dritte Mal in Folge und ist nach dem ungefährdeten 5:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Jesingen neuer Tabellenführer in der Fußball-Bezirksliga.