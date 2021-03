1 Lothar Mattner Foto: oh

Der Trainer kam im Januar 2020 nach Esslingen und will mit der Mannschafts spätestens im kommenden Jahr den Aufstieg in die Landesliga schaffen.

Esslingen - „Ich habe es noch nicht erlebt, dass in einem Verein so viel Kompetenz in allen Bereichen ist – in der Vorstandschaft und bei den Trainerkollegen. Und dass es von der Qualität und dem Charakter so tolle Spieler gibt, die das Ganze mittragen“, sagt Lothar Mattner. Martin Hägele erklärt: „Er hat einen ganz tollen Draht zu den Spielern. Und natürlich hat er eine herausragende Fachkompetenz. Außerdem trägt er die sozialen Projekte voll mit.“ Bei so viel gegenseitiger Wertschätzung zwischen Coach und Sportvorstand ist es klar, dass Mattners Vertrag als Cheftrainer des Fußball-Bezirksligisten FC Esslingen über das Saisonende hinaus verlängert wurde. „Für mich war das keine Frage“, sagt Mattner, der im Januar 2020 als Nachfolger von Mario Palomba nach Esslingen kam.