Mal wieder den Ball am Fuß haben

1 Viel Platz und Abstand auf den zwei Fußballplätzen in Neuhausen. Die FVN-Kicker treffen sich zum ersten Training nach dem Corona-Shutdown. Foto: /Jörn Kehle

Der erste Schritt des FV Neuhausen zurück in die Fußball-Normalität. Training unter Corona-Bedingungen.

Neuhausen - Tomas Novak ist der erste Neuhausener Fußballer, der wieder einen Ball im Tor versenkt. Das Kunstleder zappelt im Netz. Wie gut das tut. Ansonsten gehen an diesem Abend an der Schlossstraße auch einige Schüsse über oder neben das Gehäuse. Viele Meter machen die FVN-Kicker beim Ballholen. Egal. Es ist ein Anfang gemacht. Und noch genug Zeit, an der Präzision zu arbeiten.