Fußball – Bezirksliga: Köngens Torwart Marc Vogelmann hält Sieg und Aufstieg fest

1 Der Sekt spritzt: Die Köngener feiern den Aufstieg in die Landesliga. Foto: Robin Rudel

In der Fußball-Bezirksliga krönt der TSV Köngen seine tolle Saison durch den 2:1-Erfolg über den TSV Berkheim mit der Meisterschaft und dem Landesligaaufstieg.











Sie mussten zittern – dann kannte der Jubel keine Grenzen: Der TSV Köngen ist zurück in der Fußball-Landesliga. Die Ausgangssituation vor dem Spiel zwischen den Köngenern und dem TSV Berkheim am letzten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga war klar – und hatte es in sich: Köngen musste siegen, um ohne Schützenhilfe vom FV Plochingen Erster zu bleiben und damit direkt aufzusteigen – Berkheim dagegen hatte den Abstiegsrelegationsplatz bereits weitgehend sicher, da sowohl der TSV Deizisau als auch Catania Kirchheim zwar punktemäßig aufschließen konnten, jedoch über die jeweils deutlich schlechtere Tordifferenz verfügten. Am Ende gab es dann zwei Sieger: Köngen gewann mit 2:1 (1:1) und feierte insgesamt gesehen auch verdient die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Landesliga. Der 3:0-Auswärtssieg des Zweiten 1. FC Eislingen in Plochingen spielte insofern keine Rolle mehr. Berkheim wiederum bleibt trotz der Punktgewinne von Deizisau und Catania Kirchheim auf dem Abstiegsrelegationsplatz 14.