Fußball – Bezirksliga: Köngens Siegesserie geht weiter

1 Köngens Spieler Toni Panne erzielt per Flugkopfball die 3:0-Führung, die Deizisauer Abwehr kann nur noch zuschauen. Foto: /Robin Rudel

In der Fußball-Bezirksliga bezwingt der TSV Köngen im Lokalderby den TSV Deizisau klar mit 5:0 und verteidigt damit die Tabellenführung.











Welche Gegensätze bestimmten vor der Partie das Bild der zwei alten Weggefährten: hier der TSV Köngen mit seinen bislang vier Siegen in den vier Bezirksliga-Begegnungen und dort der TSV Deizisau mit einer ausgeglichenen Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Am Ende entschieden die Köngener Fußballer das Derby deutlich mit 5:0 (4:0) für sich. Während die Köngener weiter vom Platz an der Sonne grüßen, bleibt Deizisau zunächst im unteren Tabellenmittelfeld stecken.