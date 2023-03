1 Köngener Torjubel und hängende Köpfe bei den Deizisauern. Foto: /Herbert Rudel

In der Fußball-Bezirksliga unterliegt im Duell der Landesliga-Absteiger der TSV Deizisau zu Hause dem TSV Köngen klar mit 1:5.















Nasskaltes Schmuddelwetter mit nahezu ständigem Regen in unterschiedlicher Stärke und böigem Wind waren die äußeren Begleiter der Begegnung. Alles in allem also keine angenehmen Rahmenbedingungen für die Spieler, Betreuer und Zuschauer. Das Ergebnis aber ließ an Klarheit nichts vermissen: Auf dem Kunstrasenplatz „Hintere Halde“ verloren die Bezirksliga-Fußballer des TSV Deizisau gegen den Mitabsteiger TSV Köngen mit 1:5 (0:1).