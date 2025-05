Fußball – Bezirksliga: Köngen verliert überraschend beim FVP

1 Plochingens Torschütze Kyriakos Konstantinidis (rechts) hat den Ball im Blick. Foto: Carsten Riedl

In der Fußball-Bezirksliga feiert der FV Plochingen mit dem 2:0-Erfolg gegen den TSV Köngen Big Points im Abstiegskampf, Köngen bleibt dennoch Erster.











Gegensätzlicher hätte die Situation in der Fußball-Bezirksliga bei den beiden langjährigen sportlichen Kontrahenten nicht sein können: Hier der FV Plochingen nach einer durchwachsenen Runde als Zehnter lediglich drei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz und dort der bislang souverän aufspielende Spitzenreiter TSV Köngen mit zuletzt fünf Siegen in Folge. Beide Teams waren somit gefordert, um entweder nicht tiefer in den Abstiegssog zu geraten oder aber Teile des komfortablen Fünf-Punkte-Vorsprungs auf den Zweiten 1. FC Eislingen einzubüßen. Am Ende der Begegnung stand dann ein überraschender 2:0 (1:0)-Erfolg der Plochinger über die Gäste.