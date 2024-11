Fußball-Bezirksliga: Köngen ist nicht zu stoppen

1 Die Plochinger halten in dieser Szene den Ball von ihrem Tor fern. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Köngen bezwingt den starken FV Plochingen mit 3:1 und bleibt damit ungeschlagener Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga.











Der FV Plochingen, der nach zuletzt drei Siegen in Folge in der Fußball-Bezirksliga mit breiter Brust antrat, unterlag in einem ansehnlichen Spiel beim TSV Köngen mit 1:3 (1:1). Am Ende waren sich beide Trainer darüber einig, dass das Ergebnis über den Spielverlauf hinwegtäuscht. „Ich glaube nicht, dass der Bessere gewonnen hat, es war ein Spiel auf Augenhöhe“, fand FVP-Coach Thorsten Schöllkopf und konnte sich damit durch seinen Köngener Kollegen, Domenic Brück, bestätigt fühlen. „Was die Plochinger zwischen den Reihen gezeigt haben, hat mir gut gefallen“, sagte Brück und ergänzte: „So gefällig hat hier noch keiner gegen uns gespielt.“