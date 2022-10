Köngen dreht Spiel in Jesingen

1 Mit einem 3:1-Erfolg beendet der TSV Köngen seine Sieglos-Serie. Foto: EZ/Archiv

In der Fußball-Bezirksliga hat nicht nur der FC Esslingen seine Spitzenposition verloren.

Auch der TSV Deizisau ist ein wenig abgerutscht. Der andere Landesligaabsteiger, der TSV Köngen, hat derweil wieder an Boden gewonnen.















Link kopiert

Der TSV Köngen arbeitet sich in der Tabelle nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg langsam wieder nach oben. Einen 3:1-Sieg nach 0:1-Rückstand konnten die Fuchsgrubenkicker beim bisher punktgleichen TSV Jesingen einfahren. Dem anderen Absteiger aus der Landesliga, dem TSV Deizisau, erging es hingegen deutlich schlechter. Mit 1:3 gab es beim TSV Oberboihingen eine unerwartete Niederlage. Dem FV Neuhausen wiederum gelang mit einem 3:2-Erfolg in Harthausen der zweite Auswärtssieg in Folge – und ein kleiner Befreiungsschlag.