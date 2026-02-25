Fußball – Bezirksliga: Gute Stimmung und viel Optimismus bei den Bezirksligisten

Gute Stimmung und viel Optimismus bei den Bezirksligisten

1 Im Derby zwischen dem TSV Berkheim – Sebastian Franken beim Schuss – und dem FV Plochingen war Ende Oktober ganz schön was los. Beide Teams wollen in erster Linie den Abstieg verhindern. Foto: Michael Treutner

Das Bezirksliga-Quartett der Region startet auf den Plätzen vier, neun, elf und 15 ins Fußball-Jahr. Der TSV Berkheim will das Feld wieder von hinten aufrollen.











Die Vorpremiere in Form des Nachholspiel-Derbys zwischen dem FV Plochingen und dem TSV RSK Esslingen ist witterungsbedingt ausgefallen, am Sonntag aber geht es nach einer langen Winterpause in der Fußball-Bezirksliga wieder in die Vollen. Die Liga ist in Bezug auf die Teams der Region zweigeteilt: Bei den starken Aufsteigern TSV RSK und TSV Denkendorf darf es ruhig mindestens so gut weitergehen wie im vergangenen Jahr, bei den weiter hinten beziehungsweise sehr weit hinten stehenden Kickern des FVP und des TSV Berkheim gerne besser werden. Eines haben die Verantwortlichen des Bezirksliga-Quartetts gemeinsam: Sie starten motiviert und optimistisch ins Fußballjahr 2026. Gründe dafür sind vorhanden.