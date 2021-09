1 Kerem Arslan und Damir Bosnjak (von links) sind raus bei Türkspor – und mit ihnen noch eine Reihe anderer. Foto: Archiv Tom Bloch

Finanzkrise, Trainerrücktritt, Spielerstress mit dem Präsidium – das Pulverfass Türkspor Stuttgart explodiert. Andernorts hat der Schiedsrichter ein geografisches Problem.

Filder/Stuttgart - Unter Insidern war bereits vor dem Saisonbeginn geunkt worden: Wie lange das wohl noch gut gehen wird? Nun dürfen sie sich bestätigt fühlen. Die Runde ist gerade einmal gut drei Wochen alt, da erlebt die Stuttgarter Fußball-Bezirksliga den großen Knall. Ein Trainerrücktritt, dazu eine Mannschaft, die nicht mehr spielen will – beim vormaligen Ligakrösus Türkspor Stuttgart ist das Pulverfass explodiert. So rückt das rein sportliche Geschehen des aktuellen Spieltags in den Hintergrund, auch die Tatsache, dass diesmal nur zwei der sechs Filder­teams als Sieger vom Platz gegangen sind. Der TSV Musberg und der TSV Bernhausen sicherten sich jeweils drei Punkte.